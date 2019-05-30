МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В Кремле видят общую неблагоприятную обстановку в мировой экономике, но в целом макроэкономическая ситуация в Российской Федерацией поддерживается в абсолютно стабильном состоянии, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Ранее Росстат опубликовал доклад, в котором отмечается, что рост реальных зарплат в РФ в апреле замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3%.

"Есть общая неблагоприятная обстановка в мировой экономике. Это не только санкции, безусловно, есть эффекты от санкций, но это и торговые войны, и турбулентность мировой экономики. Это, конечно, негативно сказывается на экономике многих стран, в том числе и нашей страны. При том что в целом, макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии", — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос о том, связывает ли Кремль падение общего уровня благосостояния граждан страны с санкциями против России.

"Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе и Росстат, по разным категориям не всегда можно понять ту или иную информацию. Хотя в целом это общий фон, который действительно является объектом очень пристального внимания. Вы знаете, что именно реализация национальных проектов призвана как раз придать динамику в общем экономики. А конечной целью этого является всего повышения уровня доходов населения, повышение благосостояния населения", — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать данные Росстата.

"Вы знаете, что речь идет о реализации целого комплекса планов, это мегапроекты, и при этом там речь идет о не отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году, об этом неоднократно говорил президент. Поэтому сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации", — добавил пресс-секретарь.

Кремль трезво оценивает экономическое положение россиян, борьба с бедностью является одной из приоритетных целей работы руководства страны, которое четко знает, что нужно сделать, чтобы добиться позитивных результатов, заявил Песков.

"Действительно, об этом говорил президент, действительно были некие негативные тенденции. С ростом благосостояния населения, президент об этом говорил, они были связаны и с международной экономической конъюнктурой, и с рядом внутренних процессов в экономике. Но собственно именно для этого и задуманы национальные проекты, именно для этого они сейчас ускоренными темпами реализуются, чтобы выправить население. Вы знаете, что борьба с бедностью декларируется в качестве одной из приоритетных целей работы правительства и президента. Поэтому относятся к этому трезво, мы видим и понимаем, что происходит, и главное, что руководство четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивных результатов", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают экономическое положение россиян.

Он также призвал трезво относиться к разного рода статданным, они волатильны и зачастую меняются уже на следующий день

"Что касается различных позиций, которыми манипулируют иногда в хорошем, иногда в менее хорошем смысле этого слова наши специалисты статистики, то, скажем так, иногда показатели весьма волатильны, зачастую подвергаются корректировкам прямо на следующей день. Поэтому нужно очень аккуратно воспринимать эти данные", — сказал Песков журналистам.