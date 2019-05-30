МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Заёмщики в РФ направляют 44% своего дохода на погашение кредитов, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.

Для рынка потребительского кредитования с осени этого года вводится показатель долговой нагрузки граждан – отношение долга к доходу, который должны будут учитывать и банки, и микрофинансовые организации при выдаче займов.

"Такая мера должна ограничить рост закредитованности граждан: если человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать, это угрожает его личному благополучию, а для банков – это угроза их устойчивости. Мы считаем такой шаг своевременным, потому что рынок потребительского кредитования растет быстро – быстрее, чем кредитование предприятий, и мы не должны упустить контроль над ситуацией с розничным кредитованием", — сказала глава регулятора.

"Если мерить в среднем уровень долговой нагрузки населения– это 9,9%, то есть такую часть своего дохода люди направляют на выплаты по кредитам. Но если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов 43,9% своего дохода. И поэтому нужен расчет долговой нагрузки каждого заемщика", — добавила она.

По словам главы регулятора, меры ЦБ РФ по дедолларизации снижают экономические и политические внешние риски для РФ. "Мы продолжаем политику дедолларизации финансовой системы, доля валютных кредитов и депозитов снижается. Внешний долг также продолжает снижаться — за год он сократился на 12,4%. В отношениях с основными торговыми партнерами мы развиваем расчеты в национальных валютах. Эти меры в совокупности снижают для нашей страны внешние риски и экономической, и политической природы", — сказала Набиуллина.

Один из инструментов для контроля внешних рисков финансовой стабильности — золотовалютные резервы, напомнила она. С учетом геополитического фона, нестабильности нефтяной конъюнктуры ЦБ накапливает золотовалютные резервы. Сейчас уровень резервов составляет 491 миллиард долларов США, что уже очень близко к ориентиру в 500 миллиардов долларов США, который ЦБ РФ указывал несколько лет назад.

Снизить ставки до ипотеке в России до 8% к 2024 году реально, заявила также Набиуллина. "Мы считаем совершенно реальным достижение уровня ставок по ипотеке до 8% в срок, определенный указом президента", — сказала она.

По ее словам, денежно-кредитная политика ЦБ направлена на сохранение стабильно низкой инфляции в долгосрочном плане, а это является основным фактором снижения ставок по ипотечным жилищным кредитам.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале озвучил ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы, а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту.