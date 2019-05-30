МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора РФ уже пройден, больших потерь для экономики удалось избежать, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.

"Можно сказать, что наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден. Конечно, он не был безболезненным и бесплатным. В прошлом году Банк России показал убытки, связанные с проведением санаций и формированием банка непрофильных активов", — сказала она.

"Но убытки на балансе Банка России – это, по сути, отсутствие потерь вкладчиков и банкротств предпринимателей, державших деньги на счетах в этих банках. Мы избежали больших потерь для экономики и эффекта домино на финансовом рынке. Сейчас наша задача – вернуть как можно большую часть потраченных средств через продажу этих банков и работу с непрофильными активами", — добавила глава регулятора.

Банк России с 2017 года начал применять новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора и взял на санацию крупные российские банки, в том числе "Открытие", Промсвязьбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей.