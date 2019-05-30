МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США в первом квартале 2019 года, согласно второй оценке, составил 3,1% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. По первой оценке, рост экономики США в январе-марте составил 3,2%.

В первом квартале 2018 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 2,2%, во втором квартале — 4,2%, в третьем — 3,4%, а в четвертом — 2,2%.