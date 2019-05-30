МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 17 по 24 мая снизились на 0,4% и составили 492,2 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 24 мая составил 492,2 миллиарда долларов США, снизившись за неделю — на 1,9 миллиарда долларов США, или на 0,4%, под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.