МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Роскачество готовит большое исследование, собираясь проверить содержанию антибиотиков в фастфуде в различных регионах страны, и, возможно, приступит к исследованию отдельных видов биологически активных добавок (БАДов) в рамках сотрудничества с Росздравнадзором, рассказал журналистам руководитель компании Максим Протасов.

"У нас идет большой спецпроект по антибиотикам в фастфуде – мы говорим сейчас о гамбургерах, это большой исследовательских проект по всей стране. Также в списке ближайших планов на лето можно отметить исследование про зерновой хлеб, а также продукции детских категорий — подгузники, детские стиральные порошки, коляски", — сказал Протасов.

Также компания планирует новые исследования и в рамках меморандума о сотрудничестве, который был заключен ранее в четверг с Росздравнадзором.

"В первую очередь работа с коллегами из Росздравнадзора заключается в исследовании процессов в медицинских учреждениях, прежде всего — управленческий аудит этих процессов, наше основное направление деятельности. В части медицинских товаров — мы тоже их включаем постепенно в матрицу, – их количество будет расширяться. Возможно, будем заниматься исследованием некоторых БАДов, чтобы понять, соответствует ли действительности то, что они заявляют потребителям", — сообщил глава Роскачества.

Протасов также рассказал, что компания ежедневно получает сотни запросов от потребителей, от людей, интересующихся тем, что они покупают, и большинство из них касается ежедневно потребляемых продуктов, например, колбасы; также много запросов относительно детских товаров. "Но проверка качества медицинских препаратов — не наша сфера деятельности", — добавил он.

Тем не менее, работу в этой сфере Роскачество проводило и раньше. Компания анонсировала в начале апреля исследование аптечной ромашки с целью определить разницу между аптечной продукцией и напитков на основе этого растения. Протасов уточнил, что исследование, проводившееся по инициативе Национальной ассоциации врачей, недавно завершено, а его результаты будут опубликованы в середине июня.