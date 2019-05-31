МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Роста ставок по ипотеке в России допускать нельзя, чтобы семьи могли использовать средства материнского капитала не только на выплату процентов по кредиту, заявила в интервью РИА Новости аудитор счетной палаты РФ Светлана Орлова.

"Сейчас важно, чтобы ипотечная ставка ни в коем случае не повышалась, чтобы не получилось так, что материнский капитал продлили, но люди не смогут рассчитаться им даже за проценты по кредиту", — сказала она.

По словам аудитора, Счётной палате известно о примерах, когда банки начинают поднимать ставки настолько, что уже сложно говорить о ее снижении до заявленной цели — 8%.

Она напомнила, что размер материнского капитала в текущем году составляет 453 тысячи рублей, в 2020 году он вырастет до 470 тысяч, а в 2021 году – до 489 тысяч рублей. "Для многих семей это очень приличная сумма. Но смысл ведь не только в том, чтобы люди получили какие-то деньги, а в том, чтобы им этих денег хватило на решение своих конкретных проблем, чтобы они почувствовали улучшение своего социально-экономического положения, чтобы были уверены в завтрашнем дне своих детей", — подчеркнула Орлова.