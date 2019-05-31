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МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 мая лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк" АО "Кемсоцинбанк", рег. № 96, г. Кемерово", — говорится в сообщении.

По объему активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 апреля занимал 319-е место в банковской системе РФ.