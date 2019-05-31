ЛИПЕЦК 31 мая — ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) отложила проекты модернизации своего американского дивизиона на фоне экономической неопределенности, сообщил журналистам основной бенефициар компании Владимир Лисин.

Он отметил, что до введения ввозных пошлин в США на сталь американский дивизион группы развивался и работал достаточно эффективно. "Однако произошло то, что произошло. Понятно, что в этой ситуации ничего особенного нет, и через какое-то время отношения, наверное, наладятся, но это потянуло за собой восприятие. Если мы планировали, например, совершенствование некоторых видов проката в США и приличные инвестиции, сейчас мы понимаем, что с этим надо приостановиться", — сказал Лисин.

"Процесс в американском дивизионе шел за нашим перекатом. Соответственно, повышение качества продукции, расширение линейки, — зачем, спрашивается, мы пока это будем делать? Подождем до тех пор, пока не разберутся с санкциями и отношениями", — пояснил он. При этом Лисин отметил, что проекты по улучшению в целом готовы, примерная стоимость и этапы реализации определены. Компания продолжает мониторить ситуацию на рынке.

В свою очередь, президент группы НЛМК Григорий Федоришин напомнил, что ранее инвестиционная программа американского подразделения оценивалась на уровне до 400 миллионов долларов. Однако в настоящий момент реализуются только небольшие проекты в целях поддержания хорошего работоспособного состояния.

Он отметил также, что подразделение сегодня не имеет долгосрочной стратегии закупок слябов, а их поставки из России пока приостановлены.

"Мы покупаем бразильские слябы, частично американские в том объеме, который удалось раздобыть. Этого не достаточно для полной загрузки производства. Две недели назад ситуация изменилась — открылись Мексика и Канада, теперь мы снова пересматриваем контрактную стратегию. Конечно, для нас это положительно… С пошлиной в 25% американские цены не позволяют прибыльно перекатывать слябы в конечную продукцию", — рассказал Федоришин.

Вместе с тем он добавил, что крупный и растущий американский рынок продолжает интересовать НЛМК, хотя риски неопределенности по-прежнему сохраняются.