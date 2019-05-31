МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент США Дональд Трамп продолжает политику торговых войн – он объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Ранее он пригрозил закрыть границу с Мексикой, через которую сотни тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США. 

Власти Мексики назвали решение Трампа "ледяным душем". Они обещают "энергичный" ответ на новые пошлины, объявленные президентом США. Страна отправляет в США делегацию для решения вопроса. 

На новой волне американских пошлин мировые фондовые рынки демонстрируют отрицательную динамику. Нефть впервые с 14 февраля опустилась ниже 64 долларов за баррель, дешевеют и другие сырьевые товары. Падение валют развивающихся стран возглавил мексиканский песо, рубль тоже снижается к доллару и евро.

Морелия, Мексика

Мексика отправляет делегацию в США для решения ситуации с новыми пошлинами

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты называют такое решение Трампа закономерным. Оно находится в русле проводимой им политики, направленной на повышение конкурентоспособности американских товаров и возврат производства в США, считает начальник аналитического отдела "Церих Капитал Менеджмент" Николай Подлевских. 

УБИТЬ НЕСКОЛЬКИХ ЗАЙЦЕВ

"Для решения обозначенных задач команда Трампа уже распробовала механизм торговых войн. Пока они не дают сильного эффекта в динамике товарооборота США, хотя в перспективе по их задумкам со временем все должно измениться. Но уже сейчас администрация США распробовала вкус дополнительных бюджетных поступлений от вводимых торговых пошлин. И это становится весомым аргументом за продолжение такой политики. В случае с Мексикой дополнительным раздражающим США фактором остается поток мигрантов. Так что вводимыми экспортными пошлинами на товары из Мексики Трамп планирует убить сразу нескольких зайцев", — рассуждает он.

Возвращение американских производств на американскую территорию должно обеспечить экономику рабочими местами, а также исправить дисбаланс в торговле. Поэтому администрация Белого дома использует любой повод, чтобы продвинуться в достижении своей цели, согласен ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. 

В 2018 году экспорт Мексики в США составлял немногим более 346 млрд долларов. Это более 70% всего мексиканского экспорта. Однако это не означает, что весь данный объем заполнен мексиканскими товарами. Львиная доля поставок – это продукция американских компаний, которые используют дешевую рабочую силу и благоприятное налоговое законодательство Мексики.

"На территории этого государства находятся заводы по производству автомобилей, электроники, бытовой техники. Соответственно, вопрос сдерживания нелегальной эмиграции – это лишь декларируемая цель, а главная задача — стимулировать корпорации к перемещению рабочих мест обратно в США", — уверен эксперт.

По словам старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, частично решение Трампа носит внутриполитический характер, чтобы отвлечь внимание от разговоров о его импичменте. На днях стало известно, что в конгрессе США не исключили начало этой процедуры, в частности, из-за якобы российского участия в выборах 2016 года. 

МЕКСИКАНСКИЕ СТРАСТИ

Для самой Мексики пошлины станут весьма тяжелым ударом, уверены эксперты. Закрытие предприятий приведёт как к росту безработицы, так и к снижению доходов бюджета. В итоге стимулов для перемещения трудовых ресурсов через американо-мексиканскую границу станет ещё больше. При сохранении уровня экспорта даже вводимые 5% экспортные пошлины дадут в бюджет США 15 млрд долларов дополнительных поступлений, подсчитал Подлевских. А если пошлины будут увеличены до 25%, то эта цифра кратно возрастет.

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В этой ситуации Мексика будет вынуждена пытаться перенаправить часть своих товаров в другие регионы. Однако сделать это совсем непросто. Тем более что другие страны тоже будут защищать свои рынки. 

В свою очередь, Суверов напомнил, что основная статья экспорта Мексики – сырье. Это ликвидный актив, поэтому его легко можно продать на другие рынки, например, в ЕС или Бразилию. Но отказываться от американского рынка Мексика не будет: размер пошлин пока далек от китайского, поэтому лучше договориться, отметил он.

Ответные меры Мексики в сторону США могут быть не столь эффективными, поскольку импорт продукции из США в Мексику более скромный и не дотягивает до 200 млрд долларов. А это составляет менее 10% всего импорта США. Однако и Мексика тоже может предпринять весьма болезненные для США меры, включая ослабление собственной валюты, полагает Подлевских.

НОВАЯ ЖЕРТВА 

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Естественно, что Мексикой торговая война не ограничится. Для снижения дефицита торгового баланса США будут и далее вводить экспортные пошлины на товары и из других стран, уверены эксперты. Уже сейчас обсуждаются драконовские пошлины на автомобили из Европы – решение было отложено до осени, но Трамп непредсказуем и может поменять свое мнение в момент. На очереди поставки в США из Японии и Южной Кореи. 

"Вероятно, что Трамп готовит почву для новых тарифных войн, которые могут объявляться импульсивно против основных торговых партнеров. С ЕС Трамп вряд ли станет ссориться из-за политических причин, однако есть другие вероятные мишени, например Канада. Это крупный торговый партнер США, и ее экспорт в Америку, в частности, промышленных товаров, лишает США рабочих мест", — предполагает Суверов. 

"Похоже, что начинаемые США торговые войны будут становиться мировой модой. А далее война экспортных пошлин будет раскручиваться по спирали и приведет к полномасштабным валютным войнам. К сожалению, начатый США путь силового решения своих проблем не сулит миру ничего хорошего", — делает вывод Подлевских.