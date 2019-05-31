МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент США Дональд Трамп продолжает политику торговых войн – он объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Ранее он пригрозил закрыть границу с Мексикой, через которую сотни тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США.

Власти Мексики назвали решение Трампа "ледяным душем". Они обещают "энергичный" ответ на новые пошлины, объявленные президентом США. Страна отправляет в США делегацию для решения вопроса.

На новой волне американских пошлин мировые фондовые рынки демонстрируют отрицательную динамику. Нефть впервые с 14 февраля опустилась ниже 64 долларов за баррель, дешевеют и другие сырьевые товары. Падение валют развивающихся стран возглавил мексиканский песо, рубль тоже снижается к доллару и евро.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты называют такое решение Трампа закономерным. Оно находится в русле проводимой им политики, направленной на повышение конкурентоспособности американских товаров и возврат производства в США, считает начальник аналитического отдела "Церих Капитал Менеджмент" Николай Подлевских.

УБИТЬ НЕСКОЛЬКИХ ЗАЙЦЕВ

"Для решения обозначенных задач команда Трампа уже распробовала механизм торговых войн. Пока они не дают сильного эффекта в динамике товарооборота США, хотя в перспективе по их задумкам со временем все должно измениться. Но уже сейчас администрация США распробовала вкус дополнительных бюджетных поступлений от вводимых торговых пошлин. И это становится весомым аргументом за продолжение такой политики. В случае с Мексикой дополнительным раздражающим США фактором остается поток мигрантов. Так что вводимыми экспортными пошлинами на товары из Мексики Трамп планирует убить сразу нескольких зайцев", — рассуждает он.

Возвращение американских производств на американскую территорию должно обеспечить экономику рабочими местами, а также исправить дисбаланс в торговле. Поэтому администрация Белого дома использует любой повод, чтобы продвинуться в достижении своей цели, согласен ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

В 2018 году экспорт Мексики в США составлял немногим более 346 млрд долларов. Это более 70% всего мексиканского экспорта. Однако это не означает, что весь данный объем заполнен мексиканскими товарами. Львиная доля поставок – это продукция американских компаний, которые используют дешевую рабочую силу и благоприятное налоговое законодательство Мексики.

"На территории этого государства находятся заводы по производству автомобилей, электроники, бытовой техники. Соответственно, вопрос сдерживания нелегальной эмиграции – это лишь декларируемая цель, а главная задача — стимулировать корпорации к перемещению рабочих мест обратно в США", — уверен эксперт.

По словам старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, частично решение Трампа носит внутриполитический характер, чтобы отвлечь внимание от разговоров о его импичменте. На днях стало известно, что в конгрессе США не исключили начало этой процедуры, в частности, из-за якобы российского участия в выборах 2016 года.

МЕКСИКАНСКИЕ СТРАСТИ

Для самой Мексики пошлины станут весьма тяжелым ударом, уверены эксперты. Закрытие предприятий приведёт как к росту безработицы, так и к снижению доходов бюджета. В итоге стимулов для перемещения трудовых ресурсов через американо-мексиканскую границу станет ещё больше. При сохранении уровня экспорта даже вводимые 5% экспортные пошлины дадут в бюджет США 15 млрд долларов дополнительных поступлений, подсчитал Подлевских. А если пошлины будут увеличены до 25%, то эта цифра кратно возрастет.

В этой ситуации Мексика будет вынуждена пытаться перенаправить часть своих товаров в другие регионы. Однако сделать это совсем непросто. Тем более что другие страны тоже будут защищать свои рынки.

В свою очередь, Суверов напомнил, что основная статья экспорта Мексики – сырье. Это ликвидный актив, поэтому его легко можно продать на другие рынки, например, в ЕС или Бразилию. Но отказываться от американского рынка Мексика не будет: размер пошлин пока далек от китайского, поэтому лучше договориться, отметил он.

Ответные меры Мексики в сторону США могут быть не столь эффективными, поскольку импорт продукции из США в Мексику более скромный и не дотягивает до 200 млрд долларов. А это составляет менее 10% всего импорта США. Однако и Мексика тоже может предпринять весьма болезненные для США меры, включая ослабление собственной валюты, полагает Подлевских.

НОВАЯ ЖЕРТВА

Естественно, что Мексикой торговая война не ограничится. Для снижения дефицита торгового баланса США будут и далее вводить экспортные пошлины на товары и из других стран, уверены эксперты. Уже сейчас обсуждаются драконовские пошлины на автомобили из Европы – решение было отложено до осени, но Трамп непредсказуем и может поменять свое мнение в момент. На очереди поставки в США из Японии и Южной Кореи.

"Вероятно, что Трамп готовит почву для новых тарифных войн, которые могут объявляться импульсивно против основных торговых партнеров. С ЕС Трамп вряд ли станет ссориться из-за политических причин, однако есть другие вероятные мишени, например Канада. Это крупный торговый партнер США, и ее экспорт в Америку, в частности, промышленных товаров, лишает США рабочих мест", — предполагает Суверов.

"Похоже, что начинаемые США торговые войны будут становиться мировой модой. А далее война экспортных пошлин будет раскручиваться по спирали и приведет к полномасштабным валютным войнам. К сожалению, начатый США путь силового решения своих проблем не сулит миру ничего хорошего", — делает вывод Подлевских.