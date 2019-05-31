МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по окончательной оценке, поднялся до 100 пунктов с апрельского уровня в 97,2 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что индикатор увеличился до 102 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в мае, по окончательной оценке, сократился до 110 пунктов с уровня предыдущего месяца в 112,3 пункта, индекс экономических ожиданий — поднялся до 93,5 с 87,4 пункта месяцем ранее. Эксперты полагали, что показатели составят 112,4 пункта и 95,2 пункта соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.