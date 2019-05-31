Добавлены комментарии Минсельхоза РФ и бэкграунд в третьем-шестом абзацах.

МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ пока не планирует увеличивать объем зерна, которое может продаваться из интервенционного фонда, закупочные интервенции также не планируются, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В начале октября 2018 года правительство РФ опубликовало распоряжение, по которому в 2018-2019 годах из интервенционного фонда может быть реализовано до 1,5 миллиона тонн зерна — как на внутреннем российском рынке, так и на экспорт. По данным Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московской биржи), с 23 октября по 30 мая из интервенционного фонда продано 1,256 миллиона тонн зерна на 13,1 миллиарда рублей.

"В настоящее время зерно из федерального интервенционного фонда реализуется для обеспечения потребностей внутреннего рынка, в том числе мукомольной, хлебопекарной и комбикормовой промышленности. Увеличение объема зерна, которое может продаваться из интервенционного фонда, пока не планируется", — сказали в пресс-службе.

Минсельхоз указывает, что возобновленная практика продажи зерна из интервенционного фонда обеспечивает дополнительное предложение для российских потребителей и переработчиков, что способствует сохранению стабильной ситуации на рынке.

"При этом для продажи за рубеж указанные объемы зерна являются незначительными. Минсельхоз на постоянной основе отслеживает конъюнктуру зернового рынка, и корректирует свою деятельность по его регулированию с учетом этой информации", — отметили в Минсельхозе.

"В настоящий момент проведение закупочных интервенций не планируется. Государственные закупочные интервенции проводятся, если цена на отечественную сельскохозяйственную продукцию становится ниже минимальных расчетных стоимостей, которые определяются Минсельхозом России", — добавили в министерстве. Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 24 мая составлял 2,108 миллиона тонн на сумму 20,972 миллиарда рублей.