МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Поставлять уголь и некоторые нефтепродукты из России на Украину с 1 июня можно только по разрешению Минэкономразвития РФ, следует из постановления российского правительства.

"Установить, что с 1 июня 2019 года вывоз из РФ на территорию Украины товаров по перечню согласно приложению №3 осуществляется исключительно на основании разрешений, выдаваемых министерством экономического развития Российской Федерации", — говорится в документе.

С разрешения Минэкономразвития теперь можно поставлять на Украину прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы. В этот список также попали каменный уголь, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля, лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата, кокс или полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные, ретортный уголь.

Накануне министерство сообщило, что направило в правительство перечень компаний для выдачи разрешений на поставки угля, бензина, дизтоплива и сжиженных газов на Украину, и такие разрешения, включая объем поставок, будут пересматриваться ежемесячно.

"Не думаю, что эти разрешения как-то существенно скажутся на внутреннем топливном рынке. Все-таки объемы поставок топлива на Украину не очень большие – в 2018 году они составили менее 2,8 миллиона тонн (дизель и бензин вместе взятые). Поставки угля были больше, но здесь в любом случае ситуация несколько иная – на внутреннем рынке гораздо выше конкуренции и не такая высокая налоговая нагрузка", — пояснил РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

Что касается украинской энергетики, то по его словам, оценить какие-либо последствия для неё сложно – это будет зависеть от того, как украинские власти отреагируют на ситуацию и как быстро найдут альтернативу этим поставкам. "То, что ситуация непростая, никакого секрета нет, но другой вопрос, что она такой и оставалась все последние годы. О чем-то экстраординарном тут я бы не говорил", — заключил эксперт.