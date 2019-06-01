МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индия продолжит укреплять экономические связи с США и рассматривает решение Вашингтона исключить страну из программы беспошлинного ввоза как часть "регулярного процесса" взаимодействия между странами, сообщает агентство ANI со ссылкой на индийское министерство коммерции и промышленности.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил Индию из числа стран, получающих преференции США в рамках Единой системы торговых преференций, что дает право на беспошлинный ввоз ряда товаров.

"В любых отношениях, в особенности в области экономического взаимодействия, существуют текущие вопросы, которые решаются совместными усилиями время от времени. Мы рассматриваем этот вопрос как часть регулярного процесса и продолжим развивать наши крепкие связи с США, экономические и межличностные", — говорится в пресс-релизе, который опубликовало агентство.

Сообщается, что в ходе двусторонних торговых дискуссий Индия предлагала способы урегулирования некоторых поднятых Вашингтоном вопросов, но они, "к сожалению, не нашли одобрения со стороны США". Министерство отмечает, что "Индия, как США и другие страны, будет всегда обеспечивать свои национальные интересы в таких вопросах".

В список развивающихся стран-бенефициаров США входят около 120 стран. В рамках Единой системы торговых преференций, установленной законом о торговле 1974 года, им дается право беспошлинно ввозить более 3,5 тысячи видов продукции, что должно способствовать экономическому развитию этих государств.