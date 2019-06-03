МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, подписал соглашение с рядом банков о получении пятилетнего кредита траншами в 725 миллионов долларов и 650 миллионов евро, говорится в сообщении производителя.

"Уралкалий"… подписал соглашение с 13 международными банками о получении кредита с траншами 725 миллионов долларов США и 650 миллионов евро. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности "Уралкалия", — говорится в релизе.

Ставка по кредиту составила LIBOR плюс 1,9% по траншу в долларах и EURIBOR плюс 1,7% по траншу в евро. Срок кредита — пять лет.

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, ING Bank, Natixis, Societe Generale, Альфа-банк, SGBTCI и "Юникредит Банк".