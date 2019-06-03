МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае 2019 года снизился до 49,8 пункта с 51,8 пункта в апреле, опустившись ниже 50 пунктов впервые с августа прошлого года, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил в мае 49,8 балла, опустившись с апрельского показателя 51,8 балла. Последнее значение PMI указало на первое ухудшение деловой ситуации за девять месяцев. Однако общее сокращение было лишь частичным", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Отмечается, что снижение индекса было вызвано более быстрым сокращением занятости и замедлением расширения новых заказов и объемов производства. По данным Markit, снижение занятости было максимальным с марта 2016 года. Часть компаний объясняли недавнее сокращение рабочих мест замедлением спроса и отсутствием замены уволившихся по собственному желанию.

При этом в мае производители вновь указали на высокие ожидания относительно роста объемов производства в ближайшие 12 месяцев, говорится в сообщении. Степень оптимизма объяснялась инвестициями в новые технологии и надеждами на дальнейший рост новых заказов.

"Инфляционное давление еще более ослабло по сравнению с недавним январским рекордом. Несмотря на то, что производственные затраты существенно выросли, темпы роста отпускных цен были минимальными с марта 2018 года на фоне ослабления спроса и усиления конкуренции. Тем не менее, производители остались высоко оптимистичны относительно роста объемов производства в ближайшем году", — отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.