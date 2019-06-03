МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Инфляция в РФ прошла свой пик в марте на уровне 5,3% и сейчас начнет замедляться, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Инфляция достигла максимума в марте – 5,3%, но наши оценки – это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик, и сейчас начнет замедляться", — сказал он.

Он отметил, что в целом статистика по макроэкономическим показателям в первом квартале оказалась "не очень хорошая", но это было ожидаемо. "Ряд решений (повышение НДС) в целом экономикой переносится лучше, чем многие ожидали", — сказал он.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%.

Говоря о прогнозах, Орешкин заявил, что Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%, но по итогам года цифры могут оказаться и лучше.

"В целом по году прогноз – 1,3%. Но мы видим, что цифры могут оказаться лучше, чем мы сейчас ожидаем, мы пока прогноз не пересматриваем. Будем смотреть, как ситуация разворачивается", — сказал Орешкин.

Как ранее отмечалось в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности. Май 2019 года", рост ВВП РФ в апреле 2019 года ускорился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, в январе-апреле рост российской экономики достиг 0,8%.