МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в мае 2019 года снизился на 2 процентных пункта по отношению к маю 2018 года в добывающих производствах и вырос на 1 процентный пункт в обрабатывающих производствах, оставшись без изменения в обеспечении электроэнергией, газом и паром и кондиционировании воздуха, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, с мая 2018 года по май 2019 года в добывающих производствах снизился с 3% до 1%, в обрабатывающих производствах – вырос с —2% до —1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха остался без изменений (-8%)", — говорится в сообщении.

При этом экономическую ситуацию в своей организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, считают благоприятной 14% и удовлетворительной – 74% руководителей, в обрабатывающих производствах – 10% и 74% респондентов соответственно.

В добыче полезных ископаемых число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число пессимистически настроенных респондентов на 3 процентных пункта, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 6 процентных пунктов.

Улучшения экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 25% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 31%. При этом число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 21 процентный пункт и в обрабатывающих производствах – на 24 процентных пункта.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.