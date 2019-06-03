КИШИНЕВ, 3 июн — ПРАЙМ. Экономические отношения между Россией и Молдавией на политическом уровне практически заморожены, потому что нет сотрудничества на уровне правительств, заявил на брифинге в Кишиневе вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак.

"На политическом уровне в последние годы российско-молдавские отношения в торгово-экономической сфере практически заморожены. Позиция странная, на наш взгляд, несмотря на все очевидные выгоды для Молдавии, для молдавских товаров и услуг — это огромный рынок, который вряд ли стоит игнорировать. У нас заморожены отношения с 2016 года, не проводятся заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству уже 2,5 года", — сказал Козак.

По его словам, на территории Молдавии работают 995 компаний с российским капиталом, по объему инвестиций РФ занимает первое место в республике, поэтому имеется потенциал для развития сотрудничества

"В прошлом году Республика Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, но этот статус предполагает активную работу правительства во всех органах ЕАЭС, чтобы получить соответствующие дивиденды, но никакой работы не проводится", — сказал вице-премьер, отметив, что планирует обсудить этот вопрос с молдавским правительством.

Президент Молдавии Игорь Додон выразил сожаление, что за год в статусе наблюдателя в ЕАЭС Молдавия смогла сделать очень мало.

"Мы сожалеем, что в течение этого года, пока мы являемся наблюдателями, мы смогли воспользоваться этим статусом только на уровне президента, правительство и парламент пока в этот процесс не включились. Я надеюсь, что следующее правительство включится и в этот процесс", — заявил Додон.

На саммите в Сочи 14 мая 2018 года единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС Молдавии был присвоен статус наблюдателя. Рабочая группа учреждена в рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Республикой Молдова от 3 апреля 2017 года.