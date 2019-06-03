МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае снизился до 52,1% с апрельских 52,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали роста индикатора до 53%.

Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.

ISM основан в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров.