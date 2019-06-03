МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и уклонении от уплаты многомиллионных налогов сотрудниками предприятия "Тольяттиазот" и его дочерних компаний, сумма ущерба составляет более 2,5 миллиардов рублей сообщается на сайте СК РФ.

Ранее адвокат Александр Гофштейн рассказал, что гособвинение попросило суд заочно приговорить к девяти годам колонии общего режима основного акционера "Тольяттиазота" Владимира Махлая и его сына Сергея по делу о хищениях 85 миллиардов рублей.

Как сообщается на сайте СК, в зависимости от роли каждого Владимиру Махлаю, Александру Макарову, Евгению Королеву, Александру Коренченко, Александру Попову, Сергеюй Махлаю, Ольге Камашевой, Алексею Виноградову, Ксении Балашовой, Андрею Мизгиреву, Людмиле Милосердовой, Эндрю Циви и другим их соучастникам инкриминируются организация преступного сообщества и участие в нем, мошенничество, уклонение от уплаты налогов.

По версии следствия, в Тольятти в 2002-2004 годах они в группе вошли в состав созданного в 1997 году преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаевым. Его целью стало завладение путем мошенничества имуществом "Тольяттиазота" и других лиц и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в целях личного обогащения.

Следствием предъявлено обвинение одному из активных участников преступного сообщества Попову, являющемуся председателем правления АКБ "Тольяттихимбанк", он заключен под стражу.

"По данным следствия, Попов в соучастии с другими членами преступной организации Махлая в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО "Тольяттиазот" объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 миллиардов рублей, в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО "Родничок" и ООО "Контаз", в 2009-2010 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО "Тольяттиазот" земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 миллионов рублей", — говорится в сообщении.