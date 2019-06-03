МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Ситуация с "Еврофинанс Моснарбанком" побудила ЦБ подумать о том, чтобы получить право вести реестр ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг, в том числе процессинговых компаний, и запретить банкам заключать договоры с организациями из такого перечня, соответствующий законопроект обсудили в понедельник на площадке Ассоциации банков России.

"Законопроект предусматривает наделение Банка России правом ведения перечня ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг и запрета кредитным организациям заключать договоры на обеспечение информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов с организациями, включенными в этот перечень", — говорится на сайте ассоциации.

"Речь идет о различных процессинговых центрах и организациях, и недобросовестных участниках рынка — чтобы их исключали и, соответственно, ограничивали работу с ними. Это идет, на самом деле, эпопея с "Еврофинанс Моснарбанком"…. Достаточно сырой проект, оперативно внесенный, организовали его обсуждение на нашей площадке", — сообщил РИА Новости вице-президент АБР Алексей Войлуков.

В марте международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство в своих системах "Еврофинанс Моснарбанка" после его добавления в санкционные списки США, что повлекло за собой блокировку выпущенных банком карт. Как поясняли тогда в НСПК, процессинг был прекращен по вине подрядчика банка — "КартСтандарта". Позже стало известно, что кредитная организация меняет процессинговую компанию.

Критерии, по которым компании могут признаваться ненадежными, в настоящий момент обсуждаются, уточнил Войлуков. Кроме того, участники ассоциации высказывались в пользу того, чтобы разрешить таким компаниям работать, однако установить некий финансовый рычаг, который бы делал работу с ними непривлекательной для других участников рынка.

Банки также высказались за закрепление в проекте модели экономической ответственности таких поставщиков информационно-технологических услуг за односторонний отказ в исполнении договора с участником расчетов при введении в отношении него санкций. В течение недели ассоциация соберет мнения банков и направит письмо авторам проекта.