МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 4 июня, проведет заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, на котором в том числе планируется обсудить разработку проекта по атомной науке, сообщает пресс-служба правительства.

"Четвертого июня Дмитрий Медведев проведет заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники заседания утвердят паспорт транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и паспорт национальной программы "Цифровая экономика РФ", а также обсудят вопросы разработки национального проекта "Атомная наука, техника и технологии", — говорится в сообщении.

В заседании примут участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Виталий Мутко и Юрий Борисов.

Кроме того, среди участников заседания министр транспорта Евгений Дитрих, глава МПР Дмитрий Кобылкин, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Минкомсвязи Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, а также глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Бюджет национальных проектов РФ до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них 13,158 триллиона будет выделено из федерального бюджета, 7,515 триллиона — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей. Наибольшее финансирование предусмотрено на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — 6,348 триллиона рублей.