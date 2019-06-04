МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. В прошлом 2018 году самые высокие зарплаты оставались в нефтегазовой отрасли, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Специалисты нефтегазовой сферы получали в 2018 году 130 тысяч рублей в месяц (793 рубля в час).

На втором месте в рейтинге зарплат по отраслям — производство табачных изделий. Здесь заработная плата в пересчете на месяц составляла в среднем 121 тысячу рублей (739 рублей в час). Эта отрасли занимает второе место уже второй год подряд.

Третье место — производство кокса и нефтепродуктов. Здесь в месяц, как и у второго места — 121 тысяча рублей, но в пересчете на час — 735 рублей.

Что касается самого большого роста зарплат, то Росстат в процентном соотношении зафиксировал наибольший показатель по отношению к 2017 году у сотрудников здравоохранения и медицинских услуг. Здесь, отмечает ведомство, почасовая оплата выросла на 23%, в месяц это 43 тысячи рублей, в час — 260 рублей.

Помимо этого, на 18% выросли зарплаты в рыболовстве и рыбоводстве. В месяц компенсация труда составляет 103 тысячи рублей, в час — 627 рублей.

В целом за прошлый 2018 год стоимость труда в России выросла на 11% по сравнению с 2017 годом — до 322 рублей в час.