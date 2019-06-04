МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план (дорожную карту) по реализации механизма "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабинета министров.

"Планом, в частности, предусматривается подготовка нового закона о контрольно-надзорной деятельности, новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, актуализация и систематизация обязательных требований, в том числе в отдельных сферах", — говорится в сообщении.

План мероприятий по реализации механизма "регуляторной гильотины" разработан во исполнение поручения президента РФ по реализации послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.

Медведев на сессии Петербургского международного юридического форума в середине мая говорил, что дорожная карта по реализации новых требований к бизнесу будет представлена в правительство в ближайшее время.

Руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, выступая в программе "Диалог" телеканала "Россия 24", говорил, что смысл реформы — перейти от "карательной" сущности проверок, когда эффективность контроля измеряется размером изысканных штрафов, к сотрудничеству бизнеса и органов контроля, при котором эффективность надзора будет оцениваться по таким параметрам как падение травматизма, смертности, и другими факторами, которые влияют на безопасность и качество жизни людей.