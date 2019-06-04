Годовая инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 1,2%, ниже прогноза
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по предварительной оценке, замедлилась до 1,2% с апрельских 1,7%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель составил 1,3%.
Годом ранее, в мае 2018 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 2%.
Безработица в еврозоне в апреле снизилась до 7,6% с уровня марта в 7,7%, говорится в отчете. Это минимальный показатель с августа 2008 года.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали значения показателя на отметке 7,7%.
https://1prime.ru/state_regulation/20190604/830036140.html