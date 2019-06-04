МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по предварительной оценке, замедлилась до 1,2% с апрельских 1,7%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель составил 1,3%.

Годом ранее, в мае 2018 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 2%.

Безработица в еврозоне в апреле снизилась до 7,6% с уровня марта в 7,7%, говорится в отчете. Это минимальный показатель с августа 2008 года.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали значения показателя на отметке 7,7%.