МОСКВА, 4 июн — Dow Jones. Примерно 15 лет назад Япония столкнулась с проблемой: замедление инфляции, почти нулевые процентные ставки и ограниченные возможности для ускорения роста экономии и противодействия рецессии. Пять лет назад с такой же проблемой столкнулась Европа.

Руководители ФРС опасаются, что могут попасть в такую же ловушку в течение ближайших десяти лет. Эти опасения, обсуждаемые в течение года в центральном банке, станут предметом обсуждения и на двухдневной научной конференции, которая начнется во вторник в Чикаго.

Руководители ФРС могут предпринять несколько изменений, но интереснее всего узнать, начнут ли они принимать меры, которые будут способствовать более частому превышению целевого уровня инфляции в 2%.

В рамках текущей политики руководители ФРС стремятся к годовому темпу инфляции около 2%. Проблема в том, что с тех пор, как в 2012 году этот целевой уровень был принят, инфляция в основном оставалась ниже него. Это породило опасения, что народ может усомниться в стремлении руководителей ФРС к заявленной цели. В центральном банке опасаются, что это может заставить потребителей и компании постоянно ожидать более низких темпов инфляции.

"Мы стараемся разработать пути к тому, чтобы целевой уровень инфляции 2% заслуживал высокого доверия, чтобы инфляция в среднем была около 2%, а не только в благоприятное время, а в неблагоприятное – ниже", — сказал в феврале председатель ФРС Джером Пауэлл.

Центральный банк решает, следует ли корректировать процентные ставки, с учетом широкого круга экономических данных и прогнозов инфляции. Некоторые руководители ФРС считают, что подход, в рамках которого у центрального банка будет возможность позволять инфляции чаще превышать 2%, просигнализирует о его намерении принять более широкие меры для поддержания роста экономики после рецессии.

Любая такая перемена "фактически будет сигнализировать участникам рынка о том, что ставки будут оставаться низкими очень продолжительное время, если негативный шок будет серьезным", сказала в прошлом году бывший председатель ФРС Джанет Йеллен. "Это должно будет способствовать очень быстрому снижению долгосрочных ставок, что быстро обеспечит симулирование". Это убедит население в серьезности намерений ФРС обеспечить целевой уровень инфляции в 2%.

Когда прошлой осенью Пауэлл объявил о планах анализа политики, представлялось, что дело сведется к неторопливому обсуждению. При низком уровне безработицы и налогово-бюджетном стимулировании за счет снижения налогов и увеличения госрасходов большинство экономистов прогнозировало, что инфляция будет без проблем держаться на целевом уровне 2% или даже немного выше.

Они ошиблись. В этом году инфляция оказалась подавленной. В апреле базовая инфляция замедлилась до 1,5% с 2% в декабре.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал в понедельник, что понижение ставок ФРС "вскоре может быть обоснованным" для поддержания инфляции, особенно в условиях усиления рисков для экономики США со стороны эскалации напряженности торговых отношений. Таким образом, Буллард первым из членов Комитета по операциям на открытом рынке просигнализировал, что поддержит смягчение политики на ближайшем заседании.

Больше всего тревожит то, что потребители и компании в будущем станут ожидать еще более низкой инфляции.

"Нет смысла размышлять о неокрепших ожиданиях как о проблеме будущего, — сказал экономист Bank of America Итан Харрис. – Это уже произошло, и ситуация вполне может ухудшиться".

Экономика работает лучше, когда поведение компания и потребителей соответствует их ожиданиям последующего выравнивания инфляции, несмотря на ее взлеты и падения. Руководители ФРС установили целевой уровень инфляции в 2%, потому что считают, что он соответствует здоровому росту экономики.

В центральном банке называют целевой уровень инфляции 2% симметричным. Это значит, что его руководители одинаково беспокоятся, когда инфляция находится выше или ниже этого уровня.

Для некоторых из них проблема состоит в том, что результат асимметричен: инфляция либо находится на целевом уровне, либо ниже него, но не выше.

"В ретроспективе видно, что целевой уровень инфляции на самом деле был потолком, а не симметричной целью, относительно которой колеблется инфляция, — сказал в апреле президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен. – Если бы цель была симметрична, то распределение должно было быть более сбалансированным, то есть число отклонений вверх и вниз должно было быть примерно одинаковым". Розенгрен предложил установить целевой диапазон инфляции 1,5%-2,5%.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс сказал в апреле, что руководителям центрального банка надо было бы признать, что они приемлют более частое небольшое превышение инфляцией 2%, чтобы целевой уровень вызывал больше доверия.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс предлагает установить средний целевой уровень инфляции, который позволял бы ФРС разгонять инфляцию выше 2% во время роста экономики, чтобы компенсировать отставание во время спада. Текущий подход не предполагает компенсации отставания инфляции в прошлом.

Те, кто поддерживает предложение Уильямса, говорят, что текущая политика ФРС не учитывает колебаний инфляции в течение периодов спада и восстановления экономики. Так как во время рецессии инфляция обычно бывает ниже, особенно если краткосрочные ставки близки к нулю, руководителям центрального банка следует принять меры, чтобы в период роста ускорить ее выше 2%, чтобы в среднем она составляла 2%.

Чем все это закончится? Некоторые руководители ФРС говорили, что пока не готовы давать такие твердые обещания на будущее.

"Могу лишь сказать, что приму это к сведению, — сказал президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в мае. – Обещать – это другое дело".

Процесс только начался и может меняться неожиданным образом. Кроме того, ФРС не совершает больших перемен быстро. Поэтому весьма вероятно, что она примет компромиссное решение и будет более широко интерпретировать понятие целевого уровня инфляции в 2%.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ