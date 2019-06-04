МОСКВА, 4 июн — Dow Jones. Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу не исключил дальнейшего понижения ключевой процентной ставки и призвал правительство увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать рост экономики.

"Есть основания ожидать более низкую ключевую ставку", — сказал Лоу во вторник после заседания правления РБА.

Ранее центральный банк понизил ключевую ставку до рекордного минимума 1,25% с 1,50%, где она находилась с августа 2016 года. Руководители РБА назвали усиление неопределенности в мировой торговле риском для экономики Австралии.

По словам Лоу, последние экономические прогнозы РБА, которые были опубликованы в мае, включают предположение о том, что ключевая ставка до конца этого года будет понижена дважды, до 1%.

"Возможно, текущий уровень ставки достаточен, и РБА надо лишь сохранять терпение, — сказал Лоу. – Также возможно, что текущий уровень ставки недостаточен".

"Вероятность понижения процентных ставок по-прежнему не исключается", — сказал он.

Финансовые рынки учитывают в цене три этапа понижения ставок до конца этого года, в то время как РБА принимает меры для ускорения роста ВВП, снижения уровня безработицы до 5% и ускорения инфляции.

Ожидается, что выходящие в среду данные за 1-й квартал покажут самый медленный рост экономики Австралии со времен мирового финансового кризиса.

По словам Лоу, денежно-кредитная политика сыграет свою роль в достижении экономических целей, но и правительство должно внести свою лепту.

"Опора лишь на денежно-кредитную политику предполагает определенные риски, и ее реальные возможности ограничены, — сказал Лоу. – Поэтому мы должны рассматривать другие меры сокращения безработицы".

Среди таких мер он назвал расходы на инфраструктуру. Правительство уже обещало понизить подоходный налог во второй половине года.

Лоу также сказал, что, хотя целевой диапазон инфляции 2%-3% трактуется с некоторой гибкостью, "он не безграничен".

Если инфляционные ожидания австралийцев будут продолжительное время находиться ниже 2%, это будет негативно для экономики, сказал Лоу.

"Если это произойдет, то труднее будет достичь среднесрочного целевого уровня инфляции, — сказал он. – Поэтому мы должны защититься от такой вероятности".

Руководители РБА не знают точно, что такое полная занятость. Ранее считалось, что уровень безработицы в 5% будет ускорять инфляцию, но это предположение за прошедший год не подтвердилось.

"Теперь мы считаем, что можем добиться большего, что мы можем достичь уровня безработицы 4% или около того", — сказал Лоу.

По его словам, ключевые банки также должны в полной мере понизить ставки с учетом последнего понижения стоимости финансирования.

— Автор James Glynn, james.glynn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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