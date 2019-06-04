МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование в отношении компаний Siemens, Philips и General Electric (GE), которые предположительно с помощью местных посредников вели переговоры о взятках с китайским правительством и представителями больниц, чтобы продавать медицинское оборудование, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее агентство сообщало о расследовании ФБР в отношении компаний Johnson & Johnson, Siemens, General Electric и Philips в связи с вероятно выплачиваемыми ими взятками в рамках схемы, связанной с продажей медицинского оборудования в Бразилии. Следователи в Бразилии подозревают компании в незаконной выплате денег в течение двух последних десятилетий правительственным чиновникам, чтобы заключить контракты со здравоохранительными программами в Бразилии.

По словам источников агентства, расследование бизнеса компаний в Китае, как и другое, касающееся их продаж в Бразилии — часть новых усилий американских регуляторов по борьбе с коррупцией предположительно присутствующей при продажах медицинского оборудования. На обоих рынках кроме продажи оборудования компании в течение 10-15 лет ожидает прибыль от его обслуживания и продажи обновлений ПО, запасных частей и материалов, используемых в работе машин.

Siemens, Philips и General Electric отрицают свою причастность к правонарушениям. Компании заявили, что не в курсе какого-либо расследования SEC, касающегося их деятельности в Китае. Комиссия США по ценным бумагам и биржам отказалась от комментариев.