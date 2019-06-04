МОСКВА, 4 июн — Dow Jones. Президент США Дональд Трамп вводит и повышает пошлины и хочет, чтобы ФРС понизила процентные ставки. По прогнозам экономистов, обусловленная действиями администрации президента неопределенность заставит центральный банк смягчить денежно-кредитную политику позднее в этом году.

Пока большинство аналитиков считает, что на запланированном на 18-19 июня заседании ФРС не изменит ставки, отчасти потому, что ее руководители, видимо, подождут, не смогут ли мировые лидеры ослабить напряженность торговых отношений, особенно на саммите Большой двадцатки, который пройдет в конце июня в Японии.

Экономисты Barclays прогнозируют, что ФРС понизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в сентябре, а в декабре – еще на 0,25 процентного пункта. Ранее в банке ожидали, что ФРС оставит ставку без изменений до конца 2020 года.

По прогнозу экономистов JPMorgan Chase, центральный банк понизит ставку на 0,25 процентного пункта в сентябре и на столько же в декабре, даже если Соединенным Штатам удастся избежать продолжительного торгового конфликта с Мексикой. Еще две недели назад в банке ожидали, что следующим действием ФРС станет повышение ставки, но не ранее чем в конце следующего года.

Если напряженность торговых отношений сохранится, "через три квартала у нас может начаться рецессия", полагает главный экономист Morgan Stanley Четан Айя.

Снижение доходности казначейских облигаций указывает, что политика ФРС слишком жестка, сказал Марк Шумерлин из аналитической компании Evenflow Macro. Он ожидает, что ФРС понизит ставку в июле, а ранее ожидал понижения в сентябре.

Ежегодно ФРС проводит восемь плановых заседаний, на которых обсуждает процентные ставки.

Аналитики изменили прогнозы на основе реакции рынка облигаций на принятое на прошлой неделе решение Трампа ввести пошлины на импорт из Мексики, чтобы заставить эту страну сдерживать потоки мигрантов из Центральной Америки.

Рынок облигаций просигнализировал, что ожидает более резкого замедления роста экономики, чем ожидал раньше, и усиления рисков рецессии. Доходность долгосрочных казначейских облигаций упала ниже доходности краткосрочных облигаций. Это называется инверсией кривой доходности, которая часто предшествует понижению ставок и рецессии.

"Похоже, что рынок принимает близко к сердцу тот факт, что президент Трамп, возможно, сосредоточен не только на здоровье финансовых рынков", — сказал аналитик Cornerstone Macro Роберто Перли.

По его словам, в пятницу ожидания рынка относительно траектории процентных ставок ФРС продемонстрировали самое большое однодневное падение с июня 2016 года, когда британцы на референдуме приняли решение о выходе из ЕС.

"Таких больших изменений не было даже в 2015-2016 годах, когда многие инвесторы думали, что экономика явно идет к рецессии", — сказал Перли.

Другие эксперты считают, что ФРС пока не будет понижать ставки. Экономисты Goldman Sachs сказали в воскресенье, что шансы на понижение ставок резко выросли, но не настолько, чтобы им пришлось изменить свой базовый сценарий, "хотя к этому было близко".

Пока лишь один представитель ФРС заявил, что центральному банку надо понизить ставки. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что такая мера обоснована инверсией кривой доходности и предполагаемым изменением вероятности достижения администрацией Трампа соглашений о торговле в краткосрочной перспективе.

"Картина мировой торговли стала более мрачной", — сказал Буллард журналистам в понедельник.

"В этих условиях денежно-кредитная политика выглядит слишком ограничивающей, — сказал Буллард, подразумевая инверсию кривой доходности. – Обычно это представляет собой плохой знак для перспектив экономики США".

Большинство руководителей ФРС не выступали после того, как Трамп пригрозил Мексике пошлинами. До этого вице-председатель центрального банка Ричард Кларида сказал, что перспективы американской экономики пока выглядят благоприятно, но просигнализировал о склонности к смягчению политики, если это будет необходимо.

Во вторник на конференции в Чикаго выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.

Руководители ФРС в этом году уже демонстрировали готовность скорректировать политику, чтобы противостоять экономическим угрозам, как они сделали это в январе, когда отменили планы повышения ставок в этом году.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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