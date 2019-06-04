МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 5 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит выпуск ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, и ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года в объеме в объеме 20 миллиардов рублей по номинальной стоимости.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщило министерство.

На предыдущих аукционах, состоявшихся 29 мая, Минфин разместил ОФЗ серии 26209 на 17,6 миллиарда рублей при спросе 70,6 миллиарда рублей, а также ОФЗ серии 26225 на 27,9 миллиарда рублей при спросе 37,8 миллиарда рублей.