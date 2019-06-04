МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. "Еврохим", одна из ведущих мировых агрохимических компаний, открывает третий завод по производству удобрений в Бразилии, сообщает компания.

"EuroChem Group AG… объявляет о запуске третьего нового завода по производству блендов в Бразилии. Открытие нового завода, площадью 27 тысяч квадратных метров, в Арагуари, штат Минас-Жерайс, муниципалитета на юго-востоке страны, является еще одним шагом в реализации стратегии роста дочерней компании "Еврохима" — Fertilizantes Tocantins (FTO), являющейся одним из крупнейших дистрибьюторов удобрений в Бразилии", — говорится в сообщении.

Новый завод будет производить до 6 тысяч тонн удобрений в день, площадь складских помещений составит 100 тысяч тонн, будет создано 200 рабочих мест. В компании также сообщили, что завод в Арагуари имеет прямое железнодорожное сообщение с портом Витория на атлантическом побережье Бразилии, что облегчит доставку местным фермерам удобрений, которые производятся "Еврохимом" в Европе, таких как нитрофоска, CAN и NPS.

"Открытие завода в Арагуари знаменует собой наш выход в юго-восточный регион Бразилии, который является стратегически важной частью рынка удобрений страны. После запуска двух других крупных заводов в прошлом году, в Синопе и Каталане, мы сосредоточимся на консолидации рынков в этих новых регионах, сохраняя уверенные темпы роста", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора FTO Жозе Эдуардо Мотта.

Компания FTO продала более 1,8 миллионов тонн удобрений в 2018 году, став одним из крупнейших поставщиков в Бразилии. В 2016 году "Еврохим" приобрел контрольный пакет (50% + 1 акция) компании FTO в рамках стратегии по укреплению своего присутствия на быстрорастущем латиноамериканском рынке удобрений. "Еврохим" также владеет аргентинским дистрибьютором премиальных и стандартных удобрений Emerger Fertilizantes, который приобрел в 2017 году.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.