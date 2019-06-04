ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за тем, чтобы инфляция не падала слишком вниз в сравнении с целевым порогом в 2%, если это произойдет, регулятор готов к мерам по возвращению ее в необходимые для экономики Соединенных Штатов рамки, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

"Инфляция в настоящее время находится немного ниже 2% в годовом исчислении… Мы пристально следим за последствиями торговых споров в контексте перспектив американской экономики и, как и прежде, готовы принимать необходимые меры для стимулирования экономического роста при сохранении устойчивого рынка труда и инфляции около нашего целевого показателя в 2%", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал Пауэлла за слишком резкие меры по поднятию ставки, что приводит к удорожанию доллара и сокращению инфляции. Это, в свою очередь, приводит к тому, что доллар теряет конкурентные преимущества перед другими валютами.

В начале мая Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. При этом регулятор отметил, что годовая инфляция в США остается ниже целевых 2%. Пауэлл после этого отмечал, что влияющие на инфляцию факторы могут быть временными, и он не видит оснований для изменения ставки в любом направлении.