МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Александра Попова от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Освободить Попова Александра Николаевича от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы по его просьбе", — говорится в сообщении.

В конце мая Медведев освободил от должности еще одного замруководителя ФТС — Татьяну Голендееву в связи с ее выходом на пенсию. В декабре прошлого года Медведев назначил двух заместителей руководителя ФТС — Дениса Терещенко и Андрея Москальца.

Кроме того, глава правительства освободил Владимира Шелихова от должности заместителя руководителя Россвязи в связи с его выходом на пенсию, следует из распоряжения.

"Освободить Шелихова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства связи в связи с выходом на пенсию", — говорится в документе.

Шелихов занимал должность заместителя руководителя Россвязи с 2010 года. С 2007 по 2010 год был главой административно-правового управления Федерального агентства связи, с 2004 года там же занимал пост начальника административно-финансового управления.