МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Среднесуточная добыча нефти в России за три дня июня упала до трехлетнего минимума на фоне ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Среднесуточная добыча нефти 1-3 июня составила 10,87 миллиона баррелей в сутки, что ниже среднесуточного показателя за май в 11,11 миллиона баррелей", — сообщили два источника, знакомые с официальными данными. Согласно подсчетам Рейтер, показатель за первые три дня июня является самым низким с середины 2016 года.

Снижение добычи произошло после обнаружения в середине апреля загрязненной нефти марки Urals в трубопроводе "Дружба".

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.

Кроме того, в мае также происходило сезонное обслуживание российских НПЗ, что усилило давление на экспортную инфраструктуру. "В мае (нефтяной — ред.) экспорт был установлен на максимально допустимую мощность, поэтому производителям приходилось интенсивно использовать хранилища, но некоторым пришлось и сокращать производство", — добавил агентству один из отраслевых источников.

Министр энергетики РФ Александр Новак 3 июня сообщил, что среднесуточное сокращение добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+ в мае составило 317 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, взятого за ориентир в нефтяной соглашении, при этом в июне страна намерена полностью соответствовать оговоренным сделкой уровням добычи.