МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) одобрила семь проектов, среди которых проекты компаний Sollers, Toyota, "Верхнекамской калийной компании" (ВКК; входит в группу "Акрон") и "Уралкалия", сообщает Минпромторг РФ.

"На заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам под председательством замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова принято решение поддержать проекты компаний Sollers, Toyota, ВКК, ЭПМ-НЭЗ, "Амкодор-Онего" и "Уралкалий" (два проекта). Срок действия каждого из одобренных СПИК рассчитан до конца 2028 года", — говорится в сообщении.

Так, компания Sollers планирует реализовать проект по развитию производства новой модельной линейки автомобилей УАЗ и Ford Transit в Ульяновской области и Татарстане на базе Ульяновского автозавода и "Форд Соллерс Елабуга". Еще один специнвестконтракт в автопроме планируется заключить с компанией "Тойота Мотор". В рамках проекта инвестор планирует обновить модельный ряд автомобилей Toyota и модернизировать мощности для их производства в Петербурге.

Межведомственная комиссия также одобрила заключение СПИК с ЗАО "Верхнекамская калийная компания" по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. В ходе его реализации планируется организовать производство различных марок хлористого калия, поясняет Минпромторг.

Сразу два проекта планирует реализовать "Уралкалий". Первый касается создания комплекса Половодовского калийного комбината по добыче руды на участке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а также освоения производства хлористого калия в Соликамске Пермского края. Результатом другого проекта должно стать создание комплекса по добыче руды на южной части Соликамского и Ново-Соликамского участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей и освоение промышленного производства хлористого калия на территории Родниковского сельского поселения Соликамского района.

Как отмечают в министерстве, запуск трех крупных производств хлористого калия привлечет более 240 миллиардов рублей инвестиций и позволит создать около 4 тысяч новых рабочих мест. С учетом того, что в качестве одной из сторон СПИК выступает Пермский край, в отношении всех одобренных проектов будут предоставлены как федеральные, так и региональные меры стимулирования, добавили в ведомстве.