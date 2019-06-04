МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1,2% с 1,4%, которые банк прогнозировал в апреле, следует из доклада банка по "Перспективам мировой экономики" за июнь.

"В России прогноз на 2019 год был понижен до 1,2%, что отражает сокращение добычи нефти. Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют ослаблению экономического роста в течение оставшейся части 2019 года", — указывает ВБ.

Министр энергетики РФ Александр Новак 3 июня сообщил, что среднесуточное сокращение добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+ в мае составило 317 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, взятого за ориентир в нефтяной соглашении, при этом в июне страна намерена полностью соответствовать оговоренным сделкой уровням добычи.

В январском докладе Всемирный банк ожидал роста экономики России на 1,5%.

Прогноз по росту ВВП России на 2020 и 2021 годы остался без изменений — ВБ ждет повышения показателя до 1,8%. "Ожидается, что в России темпы экономического роста в будущем году повысятся до 1,8%, хотя рост частных инвестиций останется вялым", — отмечает банк.

ВБ отмечает, что рост экономики России ускорился до шестилетнего максимума в 2,3% в 2018 году, несмотря на ужесточение экономических санкций и давление на финансовые рынки. "Ускорение экономической активности было поддержано ростом цен на нефть, ощутимым вкладом со стороны чистого экспорта, а также такими единовременными факторами, как строительные проекты, связанные с энергетическим сектором, и проведение чемпионата мира по футболу", — отмечает организация.