ВАШИНГТОН, 4 июн /ПРАЙМ/. Всемирный банк (ВБ) понизил свой январский прогноз по росту мировой экономики на 2019 год на 0,3 процентного пункта — до 2,6% из-за вялой экономической динамики, говорится в докладе банка "Перспективы мировой экономики".

Прогноз на следующий год также скорректирован в сторону понижения, на 0,1 процентного пункта — до 2,7%.

"Согласно прогнозам, в 2019 году темпы роста мировой экономики замедлятся ощутимее, чем ожидалось ранее – до 2,6%, а затем, в 2020 году немного повысятся и составят 2,7%", — говорится в докладе.

Согласно январскому прогнозу, темпы роста мировой экономики ожидались на уровне 2,9% в 2019 и 2,8% в 2020-2021 годах.

При этом, банк ожидает, что "темпы роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в будущем году, как ожидается, стабилизируются, поскольку период финансовых трудностей в некоторых странах останется позади".

Согласно прогнозам банка ожидается, что "в 2020 году экономический рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах ускорится до 4,6% по сравнению с 4% в 2019 году, однако его перспективам угрожают торговые и финансовые потрясения".

При этом, банк констатирует, что "экономическая динамика остается вялой".