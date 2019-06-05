МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Петербургский международный экономический форум откроется 5 июня Российским форумом малого и среднего предпринимательства (МСП). Участники сразятся в бизнес-батле, презентуют инвестпроекты и проведут дискуссии по злободневным вопросам, сообщил фонд "Росконгресс".

Соорганизаторами мероприятия выступают "Росконгресс", Корпорация МСП и "Опора России". В рамках деловой программы форума участники и эксперты рассмотрят вопросы создания экосистемы развития молодежного предпринимательства, взаимодействия между крупным и малым бизнесом в промышленности, сдерживающие факторы и точки роста цифровой торговли в РФ, привлечение инвестиций в инновационные проекты.

Корпорация МСП проведет панельную дискуссию "Малый бизнес в городской экономике". Ее участники обсудят, как наиболее эффективно стимулировать развитие МСП в городах, а также возможности упрощения открытия типового бизнеса и тиражирования существующего успешного опыта в бизнесе в небольших городах через механизм франчайзинга.

В рамках форума МСП также состоится батл "Малый бизнес и финансовый рынок: барьеры и "узкие места". Батл представляет собой дискуссию, в которой спикеры разделены на две команды, каждая из которых будет отстаивать свою точку зрения по заданной теме. Команды "Предприниматели" и "Финансисты" обсудят вопросы доступности финансирования малого бизнеса, масштабы и распространенность программ господдержки МСП.

Участники смогут познакомиться с Ярмаркой инвестиций — это флагманский проект, который объединяет на своей площадке предпринимателей, инвесторов и представителей власти. В рамках секции пройдет защита восьми инвестпроектов перед инвесторами. В 2019 году планируется провести ярмарку в восьми федеральных округах.

"Главным итогом участия малого и среднего бизнеса в мероприятиях форума должна стать видимая перспектива выхода на реальные договоренности на уровне b2b-связей, в том числе в области международной торговли", — заявил глава "Опоры России" Александр Калинин, слова которого приводит "Росконгресс".

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.