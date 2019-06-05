МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. МВД, Минфин, Минкультуры и Минэнерго РФ возглавили рейтинг открытости госструктур, а Минобрнауки РФ оказалось самым скрытым министерством в правительстве, говорится в докладе "Открытость государства в России", подготовленном экспертами организации "Инфокультура" и Центра перспективных управленческих решений для Счетной палаты. Такой рейтинг министерств и ведомств составлен в России впервые.

Эксперты Счетной палаты разработали методологию, которая позволяет оценить уровень взаимодействия ведомств и граждан по трем показателям: открытость информации, открытые данные, открытый диалог. Авторы исследования проанализировали работу 22 федеральных министерств и 50 федеральных служб. Результаты рейтинга представлены в таблицах. По каждой категории госструктура получала оценку А, B или С, где A означает высокую степень открытости, B — среднюю, а C — низкую.

"Только четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми. Наиболее высокие результаты министерства демонстрируют в открытости информации и данных: по 13 министерств попали в первую категорию. По открытости диалога половина министерств (54%) оказалась во второй категории. Это прогнозируемое распределение: открытость информации и данных более полно регулируются законодательством, в то время как открытый диалог проще имитировать", — говорится в сообщении Счетной палаты.

Доклад об открытости государства должен стать ежегодным. Кроме того, в дальнейшем Счетная палата планирует сформировать не только общий рейтинг открытости органов государственной власти, но также и отраслевые, тематические рейтинги, которые позволят оценивать открытость в отдельных сферах экономики и общественной жизни.