МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в мае снизился до 52 пунктов с 52,6 пункта в апреле, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Как отмечает Markit, умеренный рост деловой активности обычно был связан с устойчивым поступлением новых заказов. Тем не менее, темпы роста упали до трехлетнего минимума и были медленнее, чем в среднем по серии.

"В мае рост деловой активности в российской сфере услуг продолжал замедляться, упав до трехлетнего минимума. Хотя рост экспортных заказов остался высоким, внутренний спрос ослабевал, и увеличение общих объемов новых заказов было незначительным. В ответ компании сферы услуг сокращали рабочие места впервые с сентября прошлого года, причем многие связывали это со снижением внутреннего спроса", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс.

При этом совокупный индекс объемов производства составил 51,5 пункта, опустившись с мартовского показателя в 53 пункта.

"Темпы роста были минимальными с мая 2016 года. Общее расширение по всему частному сектору замедлилось на фоне ослабления роста объемов производства как в промышленном секторе, так и в сфере услуг", — говорится в сообщении Markit.