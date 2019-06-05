МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае вырос до 51,8 пункта с 51,5 пункта в апреле, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 51,6 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в мае вырос до 52,9 пункта с уровня предыдущего месяца в 52,8 пункта. Показатель также оказался выше прогнозов аналитиков и предварительной оценки в 52,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в мае вырос до 52,6 пункта с апрельских 52,2 пункта. Значение индикатора оказалось лучше прогнозов аналитиков и предварительной оценки на уровне 52,4 пункта. PMI сферы услуг Германии опустился до 55,4 пункта с 55,7 пункта в апреле. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне предварительной оценки в 55 пунктов.

Композитный индекс деловой активности во Франции в мае вырос до 51,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали, что показатель вырос до 51,3 пункта, как показала предварительная оценка. PMI страны в сфере услуг в мае вырос до 51,5 пункта с 50,5 пункта в марте. Аналитики ждали значения показателя на уровне предварительной оценки в 51,7 пункта.