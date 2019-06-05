КИЕВ, 5 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования компанией цены на газ.

"В очередной раз я вижу манипуляцию и завышенные цены со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Я говорю это официально. Я считаю, что НАК "Нафтогаз Украины" утвердил цены, которые выше рыночных на июнь месяц. То же самое они планирует сделать на июль. Это недопустимо. Мы разработали еще один нормативный документ, который не даст НАК "Нафтогаз Украины" злоупотреблять своим монопольным положением… Ненасытные… Мы сегодня примем решение, которое вернет их на землю", — заявил Гройсман в ходе заседания кабмина.

"Принять протокольное решение правительства обратиться к Счетной палате, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, Государственной аудиторской службе создать общую группу по проверке формирования цены на газ внутри "Нафтогаза", — добавил Гройсман.

По его словам, цена должна быть в пределах 7,7-8 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Затем Гройсман сообщил, что кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" установить рыночную цену на газ для населения, но ниже, чем компания продает газ сегодня. "Это постановление обяжет "Нафтогаз" установить рыночные цены, но ниже, чем они сегодня торгуют. В будущем, чтобы они уже не злоупотребляли ценами… Решение принято", — заявил Гройсман.