МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) открыл книгу заявок на пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, объем размещения бумаг с погашением в июне 2024 года составит 500 миллионов долларов. Ориентир доходности составляет около 4,75% годовых.

Компания с 30 мая провела в Москве, городах Европы и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan и Societe Generale.