МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 7 июня по 4 июля текущего года составит 310,3 миллиарда рублей – по 16,3 миллиарда рублей в день, следует из сообщения Минфина РФ.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +310,3 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2019 года по 4 июля 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,3 миллиарда рублей", — сообщило министерство.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне 2019 года в размере 324 миллиарда рублей. При этом суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам мая 2019 года составило минус 13,7 миллиарда рублей.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Объем таких покупок в 2018 году составил 4,2 триллиона рублей, эти средства предназначены для направления в Фонд национального благосостояния.

ЦБ в середине сентября приостановил до конца 2018 года покупки валюты на рынке для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Однако в январе Центробанк возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. Кроме того, с 1 февраля регулятор возобновил отложенные из-за приостановки покупки валюты, и будет проводить их равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции, по расчетам, увеличат ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей.