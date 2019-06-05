МОСКВА, 5 июн — Dow Jones. Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу выполнил то, что обещал несколько дней назад.

Во вторник ключевая процентная ставка была понижена впервые с тех пор, как Лоу возглавил центральный банк. Он был достаточно умен, чтобы предупредить финансовые рынки о том, что ставка, возможно, будет понижаться в дальнейшем, но и достаточно осторожен, чтобы не раскрывать все свои карты.

Кроме того, он хочет, чтобы правительство и банки внесли свой вклад в восстановление экономики.

Лоу не хотел бы в июле или в августе опускать ключевую ставку ниже 1%, чтобы сохранить резерв денежно-кредитной политики. Но, судя по его собственным словам, задача еще сложнее.

И вот почему. Согласно оценке РБА, чтобы укрепление рынка труда начало оказывать повышательное давление на зарплаты и инфляцию, уровень безработицы должен снизиться до 4,5%.

Лоу ясно дал понять, что экономика выдержит более низкий уровень безработицы, указав во вторник, что 4,5%, возможно, является тем самым волшебным числом. Вместе с тем сейчас экономика растет самым медленным темпом за 10 лет, поэтому понижение уровня безработицы – трудная задача.

Важно, чтобы руководители РБА не относились к уровню безработицы 4,5% как к фактору, который обязательно и быстро обусловит рост зарплат. Они, как и все другие, не ведают, при каком уровне безработицы инфляция станет расти.

Например, в Новом Южном Уэльсе — крупнейшем штате Австралии – в последние месяцы уровень безработицы составлял около 4%, но это вовсе не вызвало сильного роста зарплат. В январе он даже опустился до 3,9%, но с тех пор ничего не произошло.

Таким образом, вполне вероятно, что для роста зарплат и инфляции необходим уровень безработицы, близкий к 4%, а не к 4,5%. Или даже ниже 4%. Точного ответа пока никто не знает.

Во вторник Лоу сказал, что у крупнейших банков нет оснований не понижать процентные ставки вслед за центральным банком.

Снижение ставок по кредитам коммерческих банков важно для РБА, потому что в результате сработает политика центрального банка. С начала года условия финансирования коммерческих банков улучшались, и у Лоу есть основания предъявлять им требования.

Пока что Australia and New Zealand Banking Group и Westpac Bank игнорируют призыв Лоу.

Ранее Лоу явно дал понять правительству, что необходимо увеличить расходы бюджета. Цены на железную руду держатся в районе 100 долларов США за тонну, и очевидно, что бюджет будет сведен с профицитом, так что есть пространство для мер налогово-бюджетной политики.

Тех, кто ошибочно полагает, что дела идут прекрасно, экономические данные за 1-й квартал вернут в реальный мир, особенно слабые данные по потреблению домохозяйств и инвестициям в жилье.

В 1-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года ВВП Австралии вырос на 1,8%. Это был самый слабый тем роста с тех пор, когда десять лет назад экономика едва не свалилась в рецессию во время мирового финансового кризиса.

Хронически слабые расходы потребителей и замедление роста строительства жилья сигнализируют о затухании роста экономики и сокращении рабочих мест.

Самым большим риском для перспектив экономики может оказаться вероятность того, что новое коалиционное правительство будет почивать на лаврах и не услышит призывов РБА.

Министр финансов Джош Фрайденберг будет лихорадочно работать, чтобы во втором полугодии выполнить обещание и понизить подоходный налог, а также рекламировать свою программу инвестиций в инфраструктуру на 100 млрд австралийских долларов.

Но ему придется пойти дальше, чтобы ускорить рост экономики, который очень далек от 3-процетного, необходимого для сокращения безработицы.

Теперь, когда федеральные выборы остались позади, расходы могут набрать импульс, так как малые компании стали более оптимистичными, и это несколько взбодрит экономику. Также вероятно, что торговый конфликт между США Китаем и США усилится. Этот конфликт играет на руку избирателям президента Дональда Трампа, поэтому есть политические причины продолжать его.

Крупные американские банки все более негативно оценивают перспективы мировой экономики, а снижение доходности облигаций подтверждает это.

Риски для роста экономики усиливаются, а не ослабевают.

Любезный Лоу делает все возможное, чтобы рассказать об этом.

— Автор James Glynn, james.glynn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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