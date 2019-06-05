БРЮССЕЛЬ, 5 июн — ПРАЙМ. Евросоюз намерен сохранять финансовую поддержку Украины для стабилизации ее экономики, несмотря на ситуацию в Донбассе, заявил глава Евросовета Дональд Туск после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"ЕС всегда будет сохранять свою финансовую поддержку для экономической стабилизации", — сказал он на пресс-конференции, отметив, что это будет происходить, несмотря на ситуацию в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Парламент Украины в минувшем феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.