МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос до 56,9% с апрельского уровня в 55,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения индикатора на уровне апреля.

Индекс занятости в секторе услуг страны в мае вырос до 58,1% с уровня апреля в 53,7%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.