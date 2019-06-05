МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на все 20 миллиардов рублей при спросе в 54,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 97,78% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,74% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,8126% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,73% годовых.

На первом аукционе в среду Минфин России разместил ОФЗ серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 47,487 миллиарда рублей при спросе в 112,513 миллиарда рублей.

Ранее в среду Московская биржа сообщила, что аукцион по размещению ОФЗ серии 26229 в среду начнется на 1,5 часа позже, в 16.00 мск. Как пояснили позже в Минфине, аукцион был перенесен по техническим причинам.