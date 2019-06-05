ВАШИНГТОН, 5 июн — ПРАЙМ. Представители украинского Приватбанка, который был национализирован в 2016 году, заявляют, что бывший владелец банка Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов вывели и легализовали ("отмыли") через кипрский офшор около 470 миллиардов долларов. Такое утверждение содержится в иске Приватбанка, поданном ранее в суд в штате Делавэр.

Согласно исковому заявлению, Коломойский и Боголюбов действовали через специально созданную компанию Приватбанк Кипр, а затем уже через десятки других компаний выводили средства в США, где вкладывали их в бизнес и недвижимость.

"С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение средств (кредиты) на счета конечных бенефициаров (Коломойского и Боголюбова) по отмыванию денег в Приватбанке Кипра составили $470 млрд, что примерно в два раза превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период", — говорится в иске, опубликованном на сайте atlanticcouncil.org.

Утверждается, что бизнес-партнеры направили "сотни миллионов долларов незаконно присвоенных кредитных поступлений в Соединенные Штаты для приобретения стратегически важных объектов по производству стали и ферросплавов", расположенных в Огайо, Мичигане, Западной Вирджинии и Кентукки. Также они вложили сотни миллионов долларов в коммерческую недвижимость в Огайо и Техасе, в частности, в Кливленде (штат Огайо) они стали самыми крупными владельцами недвижимости.

Сумма возмещения ущерба в иске не указывается, Приватбанк просит определить ее в судебном порядке.

Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску олигарха Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. Кроме того, суды приняли еще несколько решений по делу Приватбанка в пользу Коломойского. Минфин и Нацбанк подали апелляции на решения судов.

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее имел бизнес-контакты с Коломойским, во вторник заявил, что в ситуации с Приватбанком будет защищать интересы государства и граждан и он не будет занимать сторону бывших владельцев банка.